أمل الكوبيسي: مصر بلد الأمن وقادرة على استضافة أكبر البطولاتالخميس، 27 ابريل 2017 02:11 ص
أكدت الدكتورة أمل الكوبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة،: “أنها حضرت إلى مصر لترسل رسالة إلى العالم بأن الشقيقة الكبرى لكل العرب بلد الأمن والأمان وقادرة على إستضافة أكبر البطولات”.
وقالت الدكتورة أمل في تصريح - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - مساء الأربعاء ،على هامش إفتتاح البطولة الإفريقية الثالثة عشر وبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للرماية :”إنها حضرت حفل افتتاح البطولة مساء اليوم على أرض مصر نيابة عن الشيخة فاطمة رئيس الاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات ” .. وأشادت بحسن تنظيم البطولة والاستقبال الرائع من رئيس وأعضاء الاتحاد المصري للرماية.
ومن جانبه أشاد شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وعضو اللجنة الأوليمبية المصرية بجهود الاتحاد المصري للرماية في تنظيم وإستضافة بطولتي إفريقيا والشيخة فاطمة .. وأكد أن مصر قادرة على إستضافة أكبر البطولات الدولية.
وقال العريان ، إن مصر بلد الأمن والأمان ترحب بكل الضيوف والأشقاء على أرضها .. وأشار إلى أن اللجنة الأوليمبية تبذل أقصى جهد لدعم الأبطال والبطلات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتمثيل مصر في دورة التضامن الإسلامي ثم بعد ذلك في دورة الألعاب الأوليمبية بالأرجنتين ، ودورة البحر المتوسط بإسبانيا ثم الحدث الأكبر دورة الألعاب الأوليمبية للكبار 2020 في طوكيو.
ونظم الاتحاد المصري للرماية مساء اليوم إحتفالا في أحد الفنادق الكبرى للوفود المشاركة في بطولتي إفريقيا والشيخة فاطمة بنت مبارك على أرض مصر، حضره محمود الحلو المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة نيابة عن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، كما حضر عدد من نجوم الرياضة والفن والمجتمع ، يتقدمهم نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية، والدكتورة أمل الكوبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة ، واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، وعارف العوامي أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي، واللواء الدكتور أحمد الريسي رئيس اللجنة العليا للبطولة ورؤساء وفود الدول المشاركة في البطولة.
وحضر الحفل من نجوم الفن النجم محمد رمضان، والفنان عمرو رمزى والفنان أحمد شاكر .. و قدم الحفل المذيع تامر شلتوت والفنانة مريهان صالح وشاركت فرقة الفنان محمود رضا الشعبية بعدد من العروض والفقرات الفنية نالت استحسان الجميع.
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