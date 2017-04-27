ينظم متحف النسيج المصرى بالتعاون مع الإدارة العامة للقاهرة التاريخية، يوم الأحد المقبل، “مهرجان التراث المصرى الأول” بشارع المعز بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، ومركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى التابع لمكتبة الإسكندرية.

ويأتى المهرجان الذى ترعاه وزارة الآثار، فى إطار الاحتفال بيوم التراث العالمى، ويسلط الضوء على أهمية الحرف التراثية فى الحفاظ على الهوية المصرية والاقتصاد الوطنى المصرى، بهدف دعم الجهود التى يبذلها الحرفيون من أجل صون ثروتهم وإحيائها ونقلها إلى الأجيال القادمة والحفاظ عليها من الاندثار.

ويركز المهرجان على إحياء مجموعة من الحرف التراثية التى كان لها دور وظيفى فى الحياة القديمة، وسيقوم الحرفيون بممارسة حية لها أمام الزائرين، للتعرف على فنون تلك الحرف بطريقة مباشرة وعملية.

ووفقًا لإلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، فقد تم اختيار(المركز الثقافى النوبى للتراث الكنزى)، كضيف شرف المهرجان لما لهذا الجزء الغالى من مصر من تراث أصيل، وتتضمن فعاليات المهرجان برنامجا مجانيا لزوار شارع المعز، سيتضمن العديد من الفقرات الفنية:

ويبدأ المهرجان فى استقبال نحو 18 حرفيا بمختلف الحرف التراثية من الخيامية، صناعة السجاد والنسيج اليدوى، صناعة الكليم، الحفر على الخشب، صناعة المشكاوات الزجاجية، الخوص، التكفيت على المعادن، الفخار، النحاس، تشكيل الزجاج المعشق، الأرابيسك وغيرها من الحرف التراثية، ثم عرض ديوراما القاهرة التاريخية بالتعاون مع مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى التابع لمكتبة الاسكندرية بمركز زوار المعز(الربع).