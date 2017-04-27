قال البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق، لفريق الكرة لالأهلي، أنه يتجه للإقامة في مصر خلال المرحلة المقبلة، بسبب حب الجماهير له.

وقال “جوزيه” في تصريحاته لقناة النادي “الأهلي”: “اتجه للإقامة في مصر، بسبب حب الناس لي، أفكر في العيش هنا 20 يومًا والذهاب للبرتغال أسبوع”.

وأضاف: “مصر بلد الحضارة والتاريخ والأمن والأمان، وأدعو الجميع لزيارتها”.