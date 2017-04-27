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مميش: معركة التنمية تبدأ بإنجاز محور تنمية قناة السويس
الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

مميش: معركة التنمية تبدأ بإنجاز محور تنمية قناة السويس

الخميس، 27 ابريل 2017 01:19 ص

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن معركة التنمية الحالية تبدأ في انجاز محور قناة السويس الذى يعد مشروع الحلم المصري العظيم.

وقال مميش ـ في مقابلة خاصة مع قناة “النيل للأخبار” الفضائية بثت مساء /الأربعاء/ وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطنى الدورى الثالث للشباب المنعقد في مدينة الإسماعيلية، إن جدوي المشروع تتمثل في الاحتياج الشديد للمشروعات العملاقة لدعم الاقتصاد المصري والرغبة في استغلال الامكانيات الحالية وتنميتها واستغلال الظهير الجغرافي لها في انشاء تجمعات صناعية ولوجوستية.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن مصر لديها 6 موانىء تحتاج إلى تطوير لإنجاح هذا المشروع، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس هيئة قوية وعريقة وحفرها أجددنا، واشترك في الحفر من الشعب المصري مليون نسمة.

وأضاف الفريق مميش أن ذلك يؤكد على قدرة وارادة المصريين لكي يصنعوا شريان الحياة ليس لمصر وحدها بل للعالم بأكمله.

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