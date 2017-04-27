برشلونة يكتسح أوساسونا بسباعية في الدوري الإسبانيالخميس، 27 ابريل 2017 01:17 ص
حقق فريق برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه أوساسونا بسبعة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء /الأربعاء/ على ملعب “الكامب نو” ضمن مواجهات الجولة 34 وتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم بهدفين نظيفين بتوقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 12 و البرتغالي أندريه جوميش التقدم في الدقيقة 30.
وجاء هدف التقدم بعدما قطع النجم الأرجنتيني الكرة في منتصف الملعب ثم انطلق بسرعته المعتادة حتى منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة باقتدار من فوق الحارس الإيطالي سيلفاتوري سيريجو واضاف جوميش الثانى بعدما استقبل عرضية رائعة من الكرواتي إيفان راكيتيتش من الرواق الأيمن ليسدد كرة مباشرة مرت على يسار سيريجو.
وفي الشوط الثاني، قلص أوساسونا الفارق بعد ثلاث دقائق من بدايته من ركلة حرة نفذها ببراعة من فوق الحائط البشري وخدعت تير شتيجن وسكنت الشباك.
ولكن سرعان ما جاء الرد من جانب أبناء كتالونيا ومرة أخرى بأقدام جوميش في الدقيقة 57 بعدما سدد كرة قوية من داخل المنطقة سكنت الشباك وعاد ليو لهز الشباك مجددا على طريقته الخاصة بعدها بأربع دقائق بعدما مر بعرض الملعب بمحاذاة منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة يسارية اكتفى سيريجو بمتابعتها وهي تعانق الشباك.
ورفع “البرغوث” رصيده من الأهداف خلال مسيرته بقميص البلاوجرانا لـ502 هدف، كما أنه ابتعد بصدارة هدافي الليجا هذا الموسم برصيد 33 هدف.
وفي الدقيقة 64 جاء الدور على المهاجم باكو ألكاسير للمشاركة في حفلة الأهداف بعدما وضع الكرة بمهارة من داخل المنطقة على يمين سيريجو..وبعدها بثلاث دقائق افتتح المدافع الأرجنتيني خابيير ماسكيرانو باكورة أهدافه بقميص البرسا من ركلة جزاء نفذها بقوة في منتصف المرمى.
وقبل النهاية بأربع دقائق عاد ألكاسير لهز الشباك مجددا بإضافة الهدف الثاني له والسابع لبرشلونة بعدما راوغ سيريجو بمهارة ووضع الكرة بسهولة في الشباك.
وذكرت وكالة الانباء الاسبانية انه بهذا الفوز ينفرد أبناء لويس إنريكي بالصدارة بعدما رفعوا رصيدهم لـ78 نقطة ويبتعدوا مؤقتا بفارق 3 نقاط أمام الغريم التقليدي ريال مدريد الذي سيحل ضيفا الليلة على ملعب “الريازور” معقل ديبورتيفو لا كورونيا، وله مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.
في المقابل، بات هبوط أوساسونا مسألة وقت بعدما واصل تذيله للترتيب برصيد 18 نقطة.
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