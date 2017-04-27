"وطن الخير" مبادرة ضمن معرض أبوظبي للكتابالخميس، 27 ابريل 2017 01:44 ص
تشارك لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في فعاليات الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي تنظمها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة خلال الفترة من 26 إبريل وحتى 2 مايو 2017 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتأتي مشاركة اللجنة في المعرض بهدف تعزيز دورها في نشر الثقافة النوعية وتأكيد الانتماء للهوية الوطنية والتراث، عبر مشاريع اللجنة المتنوعة التي تم برمجتها في استراتيجية تهدف إلى المساهمة في جعل أبوظبي مركزا عالميا للثقافة والتراث.
ووفق صحيفة “العين” الإماراتية، شهد اليوم الأول إقبالاً كبيراً من الجمهور لركن أكاديمية الشعر في جناح لجنة إدارة المهرجانات للتعرّف على أنشطة الأكاديمية، والحصول على إصداراتها التي تجاوزت الـ 160 من دواوين الشعر الفصيح والشعر النبطي، والبحوث المُختصّة والدراسات الأدبية النقدية والتحليلية، خاصة وأنّ الأكاديمية تقدم حسما ً بقيمة 40% على كافة إصداراتها لجميع زوار المعرض بهذه المناسبة.
وقال السيد عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أنّ لجنة إدارة المهرجانات قد أطلقت مبادرة “الخير في وطن الخير” خلال فعاليات معرض أبوظبي للكتاب، حيث تدعو الجمهور الواسع للمشاركة بآرائهم وأفكارهم حول مفهوم الخير في دار زايد الخير، من خلال لوحة فنية بطول 7 أمتار وعرض 2 متر، وذلك في إطار التفاعل مع “عام الخير” الذي أطلقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
واحتفاءً بهذه المبادرة، تدعو اللجنة زوار المعرض للمشاركة في رؤيتهم للخير، هذه المبادرة التي تقدمها اللجنة ضمن إطار مشاركتها في المعرض، لتُعدّ نموذجا فريدا من نوعه يعكس أصالة دولة الإمارات ووجهها المشرق، وإضافة لمسيرة الحضارة الإنسانية وبصمة واضحة تعزز ريادة الإمارات على صعيد العمل الإنساني الدولي.
يحتفي “أبوظبي الدولي للكتاب” هذا العام بالصين، ضيف شرف المعرض، وبإعادة إطلاق مشروع طريق الحرير ثقافياً من العاصمة أبوظبي، إضافة إلى الاحتفاء بمنجز الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الذي اختير شخصية محورية، يتركز حولها جزء من البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض. وتجسد هذه الدورة النجاح المتزايد عاماً بعد عام من حيث تحقيق زيادة في المساحات المحجوزة لتصبح 35148 متراً مربعاً، بعدد إجمالي للعارضين بلغ 1320 عارضاً، وبزيادة قدرها 60 عارضاً عن السنة الماضية، يمثلون 65 دولة من حول العالم، وبما يزيد على 500 ألف عنوان بأكثر من 30 لغة، وبرنامج يضم أكثر من 800 جلسة حوارية وندوة وورشة عمل.
-
الصحة العالمية: توفير أول لقاح في العالم ضد الملاريا بحلول 2018
كشفت منظمة الصحة العالمية أن أول لقاح ضد مرض الملاريا سيكون متاحا بحلول العام 2018، حيث سيكون قادرا على إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح البشرية. ومن المقرر أن يبدأ ...Wed, 26 Apr 2017 12:22:45 GMT
-
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1438 هجريا
تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، هلال شهر شعبان لعام 1438 هجرية، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. يذكر أن المعهد القومى ...Wed, 26 Apr 2017 08:02:49 GMT
-
إصابة 5 أشخاص في حادث «تصادم» بكفر الشيخ
أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ، إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى قبالة قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ على طريق كفر الشيخ - الحامول. ونقلت سيارات الإسعاف ...Wed, 26 Apr 2017 06:58:17 GMT
-
السيسي: إنشاء «نفق» موازي للشهيد أحمد حمدي - محيط
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مشروع مراكب الصيد الجديدة، بقناة السويس، قبل 30 يونيو 2018. وأكد السيسي، في كلمته خلال مؤتمر ...Wed, 26 Apr 2017 11:24:26 GMT
-
تأجيل مناقشة اقتراح تطبيق «الخدمة المدنية» على جميع العاملين
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، لتعديل ...Wed, 26 Apr 2017 11:45:52 GMT
-
مميش: «مجتمع عمراني» بمحيط قناة السويس
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إن الشباب يمثل 60% من تعداد الشعب المصري، ومن حقهم الحصول على فرصة عمل، موضحا أن إنشاء محور تنمية قناة السويس كان ضروريا ...Wed, 26 Apr 2017 11:07:17 GMT
-
بالصور.. مقتل شرطي في إطلاق نار أمام «مترو فيصل»
من جهته، قال مصدر أمني، إن مساعد شرطة “حجاج سيد محمد”، من قوة شرطة النقل والمواصلات، أُصيب بـ3 طاقات نارية، أثناء إنهاء خدمته بالمحطة، وذهابه إلى منزله، ما أسفر عن ...Wed, 26 Apr 2017 08:41:01 GMT
-
الأهلي يطرح مزايدة لملابس فريق الكرة «ماركة A.S.C»
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي طرح مزايدة لملابس فريق الكرة لمدة ثلاث مواسم قادمة بسبب انتهاء التعاقد الحالي مع شركة سبورتا السعودية بنهاية الموسم الجاري. واشترط ...Wed, 26 Apr 2017 09:02:55 GMT
-
ترامب: مجازر الأرمن إحدى أسوأ الفظائع بالقرن العشرين
أثار الرئيس الأمريكي غضب تركيا عبر انتقاده لمجازر الأرمن بأنها “إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين”، لكن دون وصفها بـ”الإبادة الجماعية”. ...Tue, 25 Apr 2017 10:13:09 GMT