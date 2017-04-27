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الأمم المتحدة تدعو تركيا إلى احترام السيادة العراقية
أنطونيو جوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو جوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة تدعو تركيا إلى احترام السيادة العراقية

الخميس، 27 ابريل 2017 12:59 ص

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الضربات التي شنتها القوات التركية أمس /الثلاثاء/، على منطقة جبل سنجار شمال العراق، داعية تركيا لاحترام السيادة العراقية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم”الفضائية عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة ستيفان ديوجاريك، قوله في مؤتمر صحفي عقده مساء /الأربعاء/ قوله “نشعر بقلق من هذا الحادث ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا، إننا نتفهم اهتمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالقضايا الأمنية، لكننا نذكرها بتعهداتها في إطار ميثاق المنظمة الذي يطالبها بالاحترام الكامل لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي وعدم التدخل (في الشؤون الداخلية للدول الأخرى)”.

ودعا ديوجاريك “حكومتي تركيا والعراق إلى إجراء مشاورات حول جميع المواضيع، التي تثير الاهتمام والقلق المشتركين.

وكان الجيش التركي، أعلن أن طيرانه الحربي شن، فجر أمس الثلاثاء، غارات استهدفت مواقع لمسلحي “حزب العمال الكردستاني” والمنظمات التابعة له، في جبل سنجار بشمال العراق، وجبل قرجوخ (قره تشوك) بشمال شرق سوريا، بحسب قوله.

وزعم الجيش أن المناطق التي استهدفتها الغارات تحولت إلى “أوكار للإرهاب”، لشن هجمات إرهابية تتسبب في مقتل وإصابة المدنيين والجنود ورجال الأمن الأتراك.

بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم “وحدات حماية الشعب” الكردية ريدور خليل، التي استهدفتها الضربات التركية في سوريا، أن حصيلة الغارات على جبل قرجوخ بلغت 20 قتيلا و18 جريحا.

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