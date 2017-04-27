أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أنه يحاول تقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء السياسيين حتى يتم الوصول إلى حلّ لمشكلة الفراغ التي قد تنشأ إذا لم يتم انتخاب مجلس نواب جديد.

وأضاف الحريري - في تصريح عقب لقاءه مساء /الأربعاء/ رئيس مجلس النواب نبيه بري - أنه لا أحد في البلاد يريد الفراغ، ولا أحد يريد التمديد للمجلس الحالي، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة للوصول إلى حلول، لافتا إلى أن قانون الانتخاب يجري العمل عليه منذ 6 أو 7 سنوات.

وتابع “لقد استطعنا أن نحرك الخطوط الحمراء لكي نصل إلى أمكنة قريبة جداً بين بعضنا البعض، وما أتمناه أن لا نكون سلبيين، وأعرف أن هذا الموضوع ساخن ومهم للغاية، ولكن هذا لا يعني أن الحلول غير موجودة”.