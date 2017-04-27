عادت فتاتا عربة البورجر لممارسة عملهما مرة أخرى، بعد تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قصتهم خلال مؤتمر الشباب، والتي أثارت جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية وتشجيعه لهن.

وأكدت ياسمين، إحدى مؤسسات عربة بورجر ستيشن، في تصريحات صحفية”، أنها تشعر أن كرامتها عادت لها بعدما تحدث الرئيس عنهن، لافتة إلى أنها كانت محبطة وتشعر بالإهانة، ولكن بعد كلمة الرئيس تغير كل شيء.

وأشارت الفتاتان، إلى أنهن عقب لقائهن بمحافظ القاهرة لم يتوقعن حل مشكلتهن، وعودتهن للعمل قبل إصدار التصريح رسميا، قالوا أنهن شعرن بالاطمئنان بعد كلمة الرئيس وسعادتهم هى ما دفعهم للعودة للعمل.