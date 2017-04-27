استعرضت الوزيرة مشيرة خطاب المرشحة المصرية لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو اليوم الأربعاء رؤيتها لتطوير المنظمة، وخبراتها العريضة طوال السنوات الماضية كوزيرة سابقة، وأمين عام للمجلس القومي للأمومة والطفولة وذلك في إطار عقد جلسات الاستماع للمرشحين لمنصب المدير العام لليونسكو أمام الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة.

كما عرضت خطاب رصيدها الضخم في العمل الدبلوماسي وبصفة خاصة في المنظمات الدولية، فضلاً عن الانجازات المتعددة التي حققتها علي الأرض في مجالات التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، وحقوق الطفل، وبناء المدارس، وتطوير التعليم.

وابرزت المرشحة المصرية باستفاضة برنامجها الانتخابي والذي يركز بالأساس علي توفير تعليم علي درجة عالية من الجودة، والاستفادة من العلوم لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم ثقافة الحوار وقبول الآخر، ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وخلق مجتمع معرفة من خلال المعلومات والاتصالات.

ولاقي العرض الذي قدمته المرشحة المصرية، وأداءها الرفيع خلال جلسة الاستماع استحسان الوفود المشاركة، حيث أكد عدد كبير من المندوبين الدائمين علي إعجابهم بقدرات المرشحة المصرية وإلمامها العميق بمجالات عمل المنظمة، وأشادوا بخبراتها الكبيرة التي تؤهلها لشغل منصب المدير العام لليونسكو والتعامل مع التحديات التي تواجه المنظمة بالكفاءة المطلوبة.