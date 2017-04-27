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الخميس 27 ابريل 2017 12:18 صباحاً
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الداخلية السعودية: إحباط عملية إرهابية لتفجير محطة تابعة لأرامكو
الشرطة السعودية

الداخلية السعودية: إحباط عملية إرهابية لتفجير محطة تابعة لأرامكو

الخميس، 27 ابريل 2017 12:18 ص

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إحباط حرس الحدود بمنطقة جازان محاولة إرهابية استهدفت تفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية باستخدام زورق مفخخ.

وأعلنت الوزارة على حسابها في “تويتر”، وفقا لقناة “العربية” الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، أنه تمت السيطرة على الزورق الذي اتضح عدم وجود أشخاص على متنه وخضوعه للتحكم الآلي من بعد بإطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل اقترابه من هدفه.

وأضافت الوزارة أنه تم التعامل مع الزورق بالتنسيق مع القوات الملكية البحرية السعودية ، الذي اتضح أنه محمل بمواد شديدة الانفجار في عرض البحر .

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