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إصدار يتتبع تاريخ "الوسطية في أوروبا"
الوسطية في أوروبا

إصدار يتتبع تاريخ "الوسطية في أوروبا"

الخميس، 27 ابريل 2017 12:58 ص
محيط - سميرة سليمان

صدر حديثاً عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة طبعة عربية لكتاب “الوسطية في أوروبا” تأليف هيرفريد مونكلير.

ووفقا للناشر؛ أثار مفهوم الوسطية جدالًا طويلًا على مر العصور وألقى بظلاله على الخطاب السياسي والثقافي والاجتماعي على اختلاف الأنظمة، ولكن قبل الخوض في تفاصيل نتائج هذا الجدال وآثاره، علينا أن نحدد: ما هو بالضبط مفهوم الوسطية اجتماعيًّا وسياسيًّا وجغرافيًّا؟، وأين يقع الوسط؟، ومن هم المنتمون إليه؟، ولماذا يرتبط منذ الأزل وإلى الأبد بفكرة (القياس الصحيح)؟.

وقد قام المؤلف هيرفريد مونكلير في هذا الكتاب على نحو مماثل بإعادة قياس الوسطية، وأوضح كيف تطورت التصورات عن مذهب الوسطية بدايةً من أرسطو ومرورًا بكارل ماركس ووصولًا إلى النقاشات المحتدمة حتى يومنا هذا، وبدايةً من نشأة المُدن باعتبارها مراكز للسلطة والنفوذ وحتى تآكل الطبقة المتوسطة في مجتمعات القرن الحادي والعشرين.

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