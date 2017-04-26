أشاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بالجهود العربية والدولية لإغاثة وتقديم الدعم الإنساني لجمهورية اليمن التي أُعلن عنها في مؤتمر جنيف للدول المانحة يوم أمس الثلاثاء 28 رجب 1438 هجري الموافق ٢٥ أبريل ٢٠١٧م .

وثمن رئيس البرلمان العربي ما تعهدت به الدول المانحة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق، وفي مقدمتها الدول العربية: المملكة العربية السعودية التي تبرعت بمئة وخمسين مليون دولار، ودولة الامارات العربية المتحدة التي تبرعت بمئة مليون دولار، ودولة الكويت التي تبرعت أيضا بمئة مليون دولار.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي على دعم البرلمان العربي لجهود الأمم المتحدة لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني في اليمن، مشددا على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في إيصال المساعدات الإنسانية لكافة المناطق في اليمن، ومعاقبة كل من ينهب أو يعرقل وصول المساعدات للشعب اليمني.

وطالب رئيس البرلمان العربي الميليشيات الانقلابية وأتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح بتمكين قوافل المساعدات الإنسانية من الدخول للمناطق التي تقع تحت سيطرتهم، مشددا على أن منع دخول المساعدات الإنسانية أو نهبها في تلك المناطق يُعد جريمة حرب يُعاقب عليها القانون الدولي الإنساني.