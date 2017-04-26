نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها بدون مكياج، أخذتها على طريقة “السيلفي”، وهي ترقد في سريرها.

وعلقت “سيرين” على الصورة قائلة: “ما أحقر المرض وقت التصوير ما عم بقدر أتنفس حاسة ناقصني اوكسيجين!!! اذا بحكي جملة طويلة بدوخ بينقطع نفسي”.