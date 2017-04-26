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شاهد.. سيرين عبدالنور على سرير المرض بدون مكياج
سيرين عبد النور

شاهد.. سيرين عبدالنور على سرير المرض بدون مكياج

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:35 ص

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها بدون مكياج، أخذتها على طريقة “السيلفي”، وهي ترقد في سريرها.

وعلقت “سيرين” على الصورة قائلة: “ما أحقر المرض وقت التصوير ما عم بقدر أتنفس حاسة ناقصني اوكسيجين!!! اذا بحكي جملة طويلة بدوخ بينقطع نفسي”.

سيرين عبد النور

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