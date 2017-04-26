قال نائب رئيس المبيعات والتسويق في قسم BMW’s M ” بيتر كوينتوس” إن الشركة تعمل على تقليل استهلاك ناقل الحركة اليدوى، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وينبغى ألا يتفاجأ أي شخص بهذا القرار، حسب ما قاله “بيتر كوينتوس”، فمن المعروف أن ناقل الحركة اليدوى وDCT أصبحت أيامها معدودة في عالم السيارات مع أنها قد تسبب صدمة لعدد قليل من الناس.