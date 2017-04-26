 Moheet on google
الخميس 27 ابريل 2017 12:19 صباحاً
روابط سريعة
بي ام دبليو تعمل على الغاء ناقل الحركة "الفتيس"
بي ام دبليو اكس 6

بي ام دبليو تعمل على الغاء ناقل الحركة "الفتيس"

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:33 ص
محيط ووكلات

قال نائب رئيس المبيعات والتسويق في قسم BMW’s M ” بيتر كوينتوس” إن الشركة تعمل على تقليل استهلاك ناقل الحركة اليدوى، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وينبغى ألا يتفاجأ أي شخص بهذا القرار، حسب ما قاله “بيتر كوينتوس”، فمن المعروف أن ناقل الحركة اليدوى وDCT أصبحت أيامها معدودة في عالم السيارات مع أنها قد تسبب صدمة لعدد قليل من الناس.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3