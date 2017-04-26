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وزير الخارجية القطري: أموالنا دخلت العراق بشكل رسمي
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ‎

وزير الخارجية القطري: أموالنا دخلت العراق بشكل رسمي

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:25 ص

أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن استغرابه من  تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بشأن تأشيرات القطريين المختطفين، وتحفّظ الحكومة العراقية على أموال قطرية بحجة أنها دخلت العراق بطائرة قطرية دون علم السلطات.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني”، في مداخلة هاتفية مع قناة “الجزيرة” الإخبارية الليلة ، إن الأموال دخلت بطريقة علنية ومعلومة لحكومة بغداد، وصدرت للقطريين المختطفين تأشيرات رسمية ودخلوا بشكل رسمي وتحت حماية الأمن العراقي عندما تم خطفهم، لافتا إلى أن قطر ملتزمة بأنها لا تنتهك سيادة أي دولة والقوانين الدولية الخاصة بها، ولا تتورط في قضايا مثل التي أثيرت كغسيل الأموال أو غيره، مؤكدا ” الأموال دخلت بشكل رسمي وستخرج كذلك “.

وأضاف أن قطر لم ولن تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، مشددًا: “إذا كانت الحكومة العراقية استخدمت تلك الأموال لدعم الميليشيات فهذا شأن عراقي لا دخل لقطر به”.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد زعم في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء أن الحكومة العراقية وضعت يدها على حقائب تحوي مئات ملايين الدولارات، أدخلها وفد قطري بطريقة غير قانونية إلى العراق، مضيفا أنه كان غير راضٍ عن دخول القطريين في ذلك الوقت.

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