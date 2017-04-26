ينطلق مهرجان القاهرة للموضة بنسخته الثامنة هذا العام بالتعاون مع “كايرو فيستفال سيتي مول” في الفترة من27 إلي 29 أبريل الحالي برعاية شركة OPPO خبير السيلفي، وذلك علي المسرح المدرج بـ كايرو فيستفال سيتي مول.

يقام مهرجان القاهرة للموضة هذا العام علي مدار ثلاثة أيام تتسم بالروعة، إذ يفتح أبوابه أمام كل من الرواد والناشئين في مجال تصميم الملابس. ويتسم المهرجان بأنه الحدث الأبرز لإكتشاف المواهب الجديدة في مجال الموضة، وستتضمن الفاعلية كعادتها كل عام عرض لعدد من مصممي الأزياء الموهوبين الذين تظهر أعمالهم للمرة الأولي، كما ستخصص فقرة لعرض أعمال المصممين العالميين مثل التصميات الرائعة للمصممة الأردنية “هاما حناوي” التي قامت بعمل عدة تصميمات لملكة الأردن رانيا العبدالله.

ويتشرف المهرجان هذا العام بانه سيكون ملتقي لمجموعة رائعة من العارضين، حوالي 20 عارضاً، وذلك في منطقة الممشي في “كايرو فيستفال سيتي مول”، كما سيتضمن بازار علي مدار الثلاث أيام سيبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً حتي الثانية عشر منتصف الليل، وذلك بدون دعوات رسمية.

هذا وسيتضمن الحفل يوم الثامن والعشرين من أبريل الجاري أكثر من 10 عروض أزياء ساحرة علي المسرح، ونعدكم بأن هذه العروض ستقدم لكم أخر اتجاهات الموضة في الشعر والتجميل.

يذكر أن مهرجان القاهرة للموضة يقام كالعادة بكايرو فيستفال سيتي مول الذي لا يضاهيه في مساحته أي مركز أخر، والذي يقع في قلب ساحة واسعة في الهواء الطلق، ولحسن الحظ يمكن للمتسوقين بالمركز الاستمتاع بعروض الأزياء علي شاشات كايرو فيستفال سيتي مول الضخمة.

ويتميز الاحتفال هذا العام بوجود تعاون مشترك بين كايرو فيستفال سيتي مول ومهرجان القاهرة للموضة، وهذه هي الفرصة الثانية للتعاون بين الجانبين، حيث كانت المرة الأولي بمهرجان كلية لندن للموضة. وفي هذا الإطار يمنح مهرجان القاهرة للموضة الفرصة لأحد المصممين الحاضرين للحفل فرة الحصول علي برنامج دراسي بلندن من خلال منحة تمول بالكامل من قبل كايرو فايستفال سيتي مول.

وتقتحم شركة “DHL” للمرة الثانية صناعة الموضة. إذ خصصت الشركة جائزة كبري سيتم الاعلان عنها مع نهاية الاحتفال، تمنحها للأعمال المميزة وهو ما سيخلق منافسة ساخنة بين المصممين.

تستقبل السجادة الحمراء هذا العام أكثر من 300 فرد من كبار الشخصيات، وهم ممثلون عن وسائل إعلام عالمية، ونخبة كبيرة من مجتمع الموضة.

وتعرب إدارة مهرجان القاهرة للموضة عن سعادتها بتعاونها مع كايرو فيستفال سيتي مول للمرة الثامنة، و لشراكتها للمرة الأولي مع شركة OPPO العالمية.

وقال سام حُسن المدير العام لكايرو فيستفال سيتي مول إن شركته تحرص دائما علي دعم صناعة الموضة في مصر، وكذلك تدعم رواد الأعمال وذلك من أجل مستقبل أكثر اشراقاً. أضاف أن المنحة التي يقدمها كايرو فيستفال سيتي مول للمرة الثانية من خلال كلية لندن للموضة ما هي إلا وسيلة أخري لمساندة صناعة الموضة المصرية، من خلال اعطاء مصمم الأزياء الأدوات التي تجعله الأفضل في مجال الأزياء عالميا.

وعبر عمر مدكور الرئيس التنفيذي لمهرجان القاهرة للموضة، بالنيابة عن جميع فريق المهرجان عن شكره وامتنانه لجميع الشركاء والرعاة، الذين ساندوا المهرجان لكي يخرج بمستوي أفضل.