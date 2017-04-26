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أردوغان يقيل 9103 من أفراد الشرطة التركية
اردوغان

أردوغان يقيل 9103 من أفراد الشرطة التركية

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:20 ص

ذكرت قناة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) اليوم الأربعاء أن السلطات التركية أوقفت عن العمل 9103 من أفراد الشرطة فى إطار تحقيق عن صلات مزعومة برجل الدين فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة الذى تقول أنقرة أنه مدبر الانقلاب فى يوليو الماضي.

واعتقلت السلطات فى أعقاب الانقلاب 40 ألف شخص وطردت أو أوقفت عن العمل 120 ألفا بينهم مدرسون وموظفون وجنود بالجيش والشرطة.

وفى وقت سابق اليوم الأربعاء احتجزت الشرطة أكثر من ألف شخص فى حملة تطهير شملت 72 إقليما فى أنحاء البلاد.

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