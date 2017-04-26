وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل لجنة إدارة الأزمات بكل محافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية برئاسة المحافظ، وعضوية كل من مدير مديرية التربية والتعليم، ومن ينوب عنه، ومدير مديرية الأمن بالمحافظة، أو من ينوب عنه، ومدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، ومدير عام إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، وذلك للقيام بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات، والعمل على وضع السيناريوهات المختلفة لحلها.

صرح بذلك الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة بالوزارة اليوم، وقال إن اللجنة ستتولى وضع خطط تأمين للجان سير الامتحان من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتقديم الدعم اللازم للجان سير الامتحان من الخارج، بالإضافة إلى قيام المحافظ المختص بالاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وعقد حجازي اليوم اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة خطة العمل الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

حضر الاجتماع اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن، وخالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.

وأكد حجازى على أن امتحانات الثانوية العامة تعقد هذا العام بنظام دمج ورقة الأسئلة بكراسة الإجابة وهذا النظام مختلف عما كان متبعًا في الأعوام السابقة، موجهًا بأن هذا الأمر يتطلب ضرورة تكاتف كل الجهود، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات.