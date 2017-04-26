أكد وزير السياحة يحيى راشد، أن الجهود مستمرة لتعزيز الحركة السياحية وأن هناك مؤشرات إيجابية لاستعادتها، لافتا إلى أن الربع الأول من العام الجارى سجل أرقاما تزيد عن المتوقع لهذه الفترة، مشيرا إلى أن هذا يعد مؤشرا جيدا على استعادة الحركة السياحية للمقاصد السياحية المصرية، وأن هناك زيادة متوقعة فى الربع الثانى ومن بعده الثالث والرابع الذى يعد بداية الموسم الجديد، مضيفا أن زيارة بابا الفاتيكان رسالة طمأنة، والتأشيرة الإليكترونية أول يونيو.

وأشار الوزير – خلال لقاء صحفى موسع على هامش مشاركته فى ملتقى سوق السفر العربى بدبى- أن هناك ثقة فى استعادة مصر لمكانتها السياحية وأكبر دليل على الثقة بمصر وبمكانتها هو زيارات كبار المشاهير العالميين، لافتا إلى أن زيارة “بابا الفاتيكان” فرانسيس إلى مصر يوم الجمعة القادمة تُعد حدث مهم ورسالة طمأنة لكل السائحين إلى أن مصر آمنة.

وتابع راشد أن العالم الآن يعرف دور مصر ويحترمه وأن هذا يَصْب فى مصلحة مصر ويدعم صورتها الذهنية بما ينعكس على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيراً إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى مؤتمر الشباب بالإسماعيلية التى تؤكد أن الأمن و الاستقرار هما أهم أدوات تنشيط السياحة.

وقال الوزير: الاٍرهاب يستهدف العالم كله، هناك أحداث مماثلة ضربت بعض دول العالم الكبرى فى الفترة الأخيرة، مثل باريس و لندن، و ألمانيا ولكن نرى دائماً أن الوجهات السياحية المعروفة تتعافى بسرعة من الأزمات، ومن هذا المنطلق نحن متفائلون للغاية فيما يخص الحركة السياحية إلى مصر.

وشدد الوزير على أن المقصد السياحى المصرى لا يعتمد الآن على سوق واحد بل على تعددية الأسواق المصدرة للسياحة بما يكن له بالغ الأثر فى إحداث حراك سياحى من الأسواق المختلفة.

وأوضح أن هناك زيادة فى الطلب على المقصد السياحى المصرى وأن ذلك ظهر جليا من خلال عدة لقاءات تمت بالملتقى مع شركات السياحة والطيران من عدة مثل الكويت وكزاخستان وهناك طلب لفتح خطوط طيران من مسقط والمنامة إلى شرم الشيخ ووعد الوزير بالعمل على تحقيق مطالبهم فى أقرب وقت.

وتابع أن هناك حملات ترويجية لمصر فى العديد من الدول منها الأوروبية مثل إيطاليا والتى ستنطلق خلال ايّام ولعدة أسابيع لدفع الحركة السياحية خلال الفترة القادمة، مضيفا أن هيئة تنشيط السياحة تعد قوافل سياحية تستهدف أسواق جديدة مثل السوق الهندى، وتم التباحث مع شركات الطيران الخليجية إمكانية التعاون معهم لنقل حركة الطيران من الهند إلى مصر.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تساعد على نمو حركة السياحة، مثل التأشيرة الالكترونية و التى من المقرر البدء فى تطبيقها أول يونيو القادم، و التى من المؤكد سيكون لها تأثير إيجابى على دفع حركة السياحة العالمية إلى مصر.

وفيما يخص التسويق الالكترونى، أكد الوزير أنه تم الاتفاق مع واحدة من أكبر مواقع الحجز الالكترونى فى العالم على حملة تسويقية للترويج إلى المقصد السياحى المصرى على مواقعها فى 27 دولة حول العالم.

وشدد الوزير على أهمية المشاركة المصرية فى المعارض السياحية المختلفة حيث أنها جزء من الترويج السياحى لمصر.