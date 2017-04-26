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"ترامب" يعرض أكبر إصلاحات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة
ترامب وستولتنبرج

"ترامب" يعرض أكبر إصلاحات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:06 ص

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة إدارته لاعتماد إصلاحات ضريبية تتضمن خفضا للضرائب المفروضة على الشركات والأفراد.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس ترامب اقترح تخفيضا في الضرائب على الأفراد من 39.6 إلى 35 في المائة، في حين اقترح خفض ضرائب الشركات إلى 15 في المائة.

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