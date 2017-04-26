كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة إدارته لاعتماد إصلاحات ضريبية تتضمن خفضا للضرائب المفروضة على الشركات والأفراد.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس ترامب اقترح تخفيضا في الضرائب على الأفراد من 39.6 إلى 35 في المائة، في حين اقترح خفض ضرائب الشركات إلى 15 في المائة.