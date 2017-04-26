أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الضربات الجوية التركية التي استهدفت مناطق حدودية في سوريا والعراق تزيد الوضع في المنطقة توترًا، واصفة إياها بـ”غير المقبولة”.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية - نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - أن تصرفات أنقرة هذه تثير قلق موسكو، لأن الحديث يدور حول عمليات يجريها العسكريون الأتراك ضد القوات الكردية التي تقاوم المجموعات الإرهابية على الأرض بصورة فعلية، و”في الظروف التي لا تزال الحرب على الإرهاب في العراق وسوريا بعيدة عن نهايتها، لذا فإن هذه التصرفات لا تسهم بشكل واضح في جمع الجهود الهادفة إلى مواجهة الإرهاب، وتزيد الوضع توترا”.

وأضاف البيان أن مما يثير القلق هو أن الضربات التركية استهدفت أراضي دولتين ذاتي سيادة، مؤكدًا: “نعتبر مثل هذه العمليات غير مقبولة ومتنافية مع المبادئ الأساسية للعلاقات بين الدول”.

ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، قائلة: “من الأهمية التحلي بالتركيز على المهمة الأكثر إلحاحًا اليوم، وهي مواجهة الأممية الإرهابية المتمثلة في تنظيم داعش الإرهابي والنصرة وغيرهما من المجموعات من هذا النوع”.

كان الجيش التركي قد أعلن أن طيرانه الحربي شن، فجر أمس الثلاثاء، غارات استهدفت مواقع لمسلحي “حزب العمال الكردستاني” والمنظمات التابعة له، في جبل سنجار بشمال العراق، وجبل قرجوخ (قره تشوك) بشمال شرق سوريا، بحسب قوله.

وزعم الجيش أن المناطق التي استهدفتها الغارات تحولت إلى “أوكار للإرهاب”، لشن هجمات إرهابية تتسبب في مقتل وإصابة المدنيين والجنود ورجال الأمن الأتراك.

وفي بيان منفصل صدر عنه لاحقًا، أعلن الجيش التركي مقتل 70 مسلحًا كرديًا جراء الغارات.

وجاء هذا البيان في الوقت الذي أكدت فيه قوات “البيشمركة” الكردية، التي تعرضت للقصف التركي في العراق، مقتل 5 من عناصرها جراء هذه العملية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها أعربت عن “قلقها العميق” من هذه العملية التركية مباشرة للسلطات التركية.