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"المصرية للاقتصاد السياسي" تعقد ندوة عن اقتصادية قناة السويس
احمد درويش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس‎

"المصرية للاقتصاد السياسي" تعقد ندوة عن اقتصادية قناة السويس

الأربعاء، 26 ابريل 2017 10:27 م
محيط

تعقد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع ندوة حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتحدث فيها الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويدير الندوة الدكتور رابح رتيب رئيس الموسم الثقافي بالجمعية، وذلك غدا الأربعاء في الساعة السادسة والنصف مساء، بمقر الجمعية 16 شارع  رمسيس.

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