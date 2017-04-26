وصل مساء اليوم الأربعاء، 15 مصريا مرحلا من الأراضي العربية السعودية، لمخالفتهم شروط العمل والإقامة.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن المرحلين وصلوا إلى المطار على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، وأكدوا أمام الجهات أنه تم القبض عليهم لمخالفتهم شروط العمل والإقامة مع الكفيل.

وأضافت المصادر، أن اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة قام بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية، لسرعة إنهاء إحراءات وصولهم، وفحصهم أمنيا، وتسليم المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة بهم.