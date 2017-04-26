علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحمل مسئوليات كبيرة، خلال مؤتمر الشباب اليوم، قائلا: “الرئيس شايل البلد، واللي مش عاجبه ينزل يشيل مكانه”.

أضاف “أديب”، خلال تقديمه برنامج “كل يوم”، عبر فضائية “ON E”: «الراجل ده شايل، اللي شايف إن شيلته صغيرة ينزل يشيل مكانه، لكن بلاش تتكلموا وخلاص».

تابع: “اللي مش عاجبه السيسي من الشباب ينزل الانتخابات ويقولنا دي خطتي ويحددلنا 100 يوم هيعمل فيهم إيه زي ما مرسي قال”.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب من المصريين، أن يتحملوا الظروف الاقتصادية الصعبة، لمدة سنة أخرى، ثم عليهم أن يختاروا من يريدونه من خلال الانتخابات القادمة، قائلا: “بصراحة اختاروا ما شئتم وربنا يعين ويوفق اللي ييجي”.

وأضاف السيسي في جلسة المؤتمر الوطني للشباب حول مواجهة ارتفاع أسعار السلع، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي صعبة ولكنها تأخرت كثيراً، موضحاً أن ما تمر به مصر الآن سببه سنوات طويلة من عدم المواجهة، وخوف الحكومات السابقة خلال الفترة الماضية من اتخاذ قرارات لتطبيق الإصلاح الاقتصادي.

وقال الرئيس “لو أداءنا هو السبب في الحالة المتردية التي وصل لها الوضع في مصر فنحن على استعداد نمشي ويبقى حد تاني أداءه أفضل موجود، ولكن إذا كان هذا محصلة سنين طويلة من عدم المواجهة وسلبيات كبيرة في الأداء ولا أقصد إسقاط أو الإساءة لأي حد.. لكن ده الواقع”.

وأكد السيسي، :”لم يحدث أن تم اتخاذ إجراءات لبناء دولة على مدى أكثر من 50 سنة لبلد تقف على رجلها وتبني مستقبلها”، مضيفا: “خافوا من رد الفعل اللي موجود عندنا وعشان كده محصلش إصلاحات وفضلت الأمور تتراكم إلى أن تحركت الناس في 2011 وكان جزء من التوصيف مش حقيقي ومحدش هيقدر يقول الكلام ده غيري”.