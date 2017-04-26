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هشتاج «هنتخب_السيسي_ تاني» يحتل المركز الثاني بـ"تويتر"
هنتخب السيسي

هشتاج «هنتخب_السيسي_ تاني» يحتل المركز الثاني بـ"تويتر"

الأربعاء، 26 ابريل 2017 10:21 م

أطلق الإعلامي أحمد موسى، هشتاج “هنتخب السيسي تانب” على موقع التواصل الاجتامعي “تويتر”.

وقال “موسى”،  خلال ببرنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الـ هشتاج وصل للمركز الثاني في أقل من ساعة تقريبا.

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