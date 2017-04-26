أوراسكوم للإنشاءات وجهينة يتصدران الأسهم المرتفعة في بورصة مصر اليوم

تصدرت أوراسكوم للانشاءات قائمة الأسهم المرتفعة بالبورصة المصرية، وتلتها أسهم جهينة، ومصر الجديدة، وأموك، وجلوبال تليكوم بنسب تراوحت بين 6.47% إلى 4.33%.

فيما انخفضت أسهم عامر جروب، والعقارية للبنوك، والمصرية للاتصالات، والحديد والصلب، وهيرميس، بنسب تراوحت بين 3.45% إلى 0.12%.

وهبط سهم التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، بنسبة 0.82% عند مستوى 75 جنيهًا، وبلغ حجم التداول نحو 148.5 مليون سهم، بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 26.5 صفقة.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية جلسة، اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي إلى المنطقة الخضراء، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب.

وارتفعت قيمة رأس المال السوقي لتسجل 658.427 مليار جنيه، وحقق رأس المال السوقي أرباحًا بلغت 6.9 مليارات جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.7%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 12671.3 نقطة مقابل 12583 نقطة عند الفتح.