استعرض قائد الجيش اللبنانى العماد جوزيف عون خلال لقائه اليوم السفير الهولندي هان ماروتس شابفيلد يرافقه الملحق العسكري المقدم وليام-جان مزغر/ التعاون العسكري بين البلدين.

كما ترأس العماد عون اجتماع اللجنة العليا لإدارة مشروع التعاون العسكري - المدني مع السلطات الهولندية، في حضور السفير شابفيل وممثلين عن بعض الدول والجهات المشاركة في مشروع التعاون العسكري - المدني حيث تم خلاله عرض المساعدات الهولندية التي تم تقديمها والخطوات المرتقبة في المرحلة المقبلة .

وأشار عون إلى أن دعم هولندا للبنان انعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والإنمائية لشريحة واسعة من المواطنين ، خصوصا في مناطق طرابلس وعرسال ، مضيفاأن من استراتيجيات المؤسسة العسكرية اللبنانية وأهدافها إرساء أفضل علاقات التعاون بينها وبين الجيوش الصديقة، ليس في المجال العسكري بمفهومه الدفاعي والأمني فحسب، بل أيضا في المجالات الإنسانية والاجتماعية التي تصب في مصلحة اللبنانيين وتسهيل أمورهم الحياتية.

من جانبه ، اكد السفير الهولندى مواصلة بلاده دعم برنامج التعاون العسكري - المدني انطلاقا من الشراكة القائمة بين البلدين والجيشين الصديقين منوها بالدور البناء الذي يؤديه الجيش اللبناني في هذا المجال.