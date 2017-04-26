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بالصور.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال منتجع الفرسان
السيسي - منتجع الفرسان

بالصور.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال منتجع الفرسان

الأربعاء، 26 ابريل 2017 10:03 م
متابعات

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء وتشييد منتجع الفرسان بمدينة الإسماعيلية التابع للقوات المسلحة، وبصحبته عدد من الشباب.

جاء ذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء نبيل سلامة مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، الذي قدم عرضًا للرئيس عن تطورات العمل في المنتجع الذي يتكون من فندق 5 نجوم و307 وحدة فندقية، بالإضافة إلى ناد اجتماعي ثقافي رياضي على مساحة 40 فدانا، ومركز تجاري يتكون من 100 وحدة تجارية متعددة الاستخدامات على مساحة 5 أفدنة، ويطل النادي على منطقة البحيرات بجزيرة الفرسان.

ومن المقرر انتهاء الأعمال في يونيو 2017، بما يمثل إضافة كبيرة لمدينة الإسماعيلية، ويستفيد منها أبناء مدن القناة وسيناء، وكذلك الشركات الاستثمارية العاملة في محور تنمية قناة السويس.

السيسي - منتجع الفرسان

السيسي - منتجع الفرسان

السيسي - منتجع الفرسان

السيسي - منتجع الفرسان

السيسي - منتجع الفرسان

السيسي - منتجع الفرسان

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متابعات
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