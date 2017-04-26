علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي سؤال حول ملف ترسيم الحدود ضاحكاً« إحنا لسه راجعين » موضحاً أنه عقب طرح هذا الموضوع مع اللأشقاء تم إطلاعهم أن الدولة المصرية دولة مؤسسات تعمل وفق إطار مؤسسي وبالتالي قامت السلطة التنفيذية بدورها ويتبقى سلطة القضاء الذي نحترمه ونقدره ونحترمه قرارته.

وطالب الرئيس خلال مشاركته في مؤتمر الشباب المنعقد بمحافظة الإسماعيلية ، أن حكم المحكمة هو الفيصل في الأمر ، والجميع عمل بأمانة ووطنيه دوره دون مجاملة، لافتاً إلي انه لايستطيع أحد أن يجامل بمتر أرض واحد وكافة الأمور الفنية تمر وفقاً لقواعد قانونية ودستورية

وتابع قائلاً: خلصت اللي عليا ويتبقي الجزء الخاص بالبرلمان والقضاء ولا نتدخل في أي سلطة منهما.