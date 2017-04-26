لا يمكن لمن يزور المغرب ألا يقوم بجلسة استرخاء في “الحمام المغربي”، الذي يتواجد أيضاً بمجموعة من الدول العربية، بعد أن تجاوزت شهرته حدود البلد.

لا يفيد الحمام المغربي البشرة فقط، بل إن له إيجابيات على الحالة النفسية أيضاً، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، عن صحيفة “vach modnij” الروسية، وظهر الحمام في بلاد المغرب الإسلامي، فظهرت الكثير التي تأثرت في بنائها وشكلها بالطراز الأندلسي، ففي المغرب الأوسط (24)، وتحديداً بعاصمة الدولة الزيانية تلمسان نجد أحياء المدينة ودروبها تزخر بالحمامات الأنيقة.

ويعتقد بعض العلماء أن البخار المتصاعد في الحمام يسهم في تنشيط العقل وإنعاشه، بالإضافة إلى أنه يضفي جمالاً على البشرة ويمنح المرأة مظهراً صحيّاً، كما يطهر الجسد، إذ تجعل الرطوبة ودرجة الحرارة العالية الجسم يتعرق ويفرز المواد الضارة والسموم، وهو من الطرق الناجحة لمقاومة الإجهاد، فضلاً عن أنه يعزز المناعة ويجعل الإنسان يحظى بنوم عميق ومريح، إذ يخفف من حدة الإرهاق والتعب، وبالتالي يمكن القول إن “حماماً مغربياً” كفيل بأن يحفز الجسم على الاسترخاء والشعور بالراحة بعد أسبوع شاق من العمل.

تتفنن المغربيات في استخدام الأقنعة الطبيعية، أثناء وجودهن في الحمام، فتكون النتيجة أجمل بكثير على الوجه والجسم عموماً.، ومن بين الخلطات الطين المغربي للوجه والشعر، والصابون المغربي ما يعرف بالصابون البلدي والحناء وخليط من الأعشاب.

وفي حين يجد الكثير من عشاق الحمام المغربي متعة فيه، أكد عدد من أطباء الأمراض الجلدية أن الذهاب لحمام عام قد يجعلك عرضة للإصابة بالعدوى، نتيجة بعض الأمراض الفطرية التي تصيب الجلد، نظراً لأن الأجواء الرطبة والدافئة في الحمام المغربي تعتبر بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا الضارة، ومن ثم تنقلها من شخص إلى آخر.

ويرى أطباء القلب والشرايين أن استخدام مرضى القلب لحمامات البخار مفيد، إذ تتمدد أوعيتهم الدموية والشرايين، كما أن خروج العرق بكميات كبيرة يساعد على انخفاض ضغط الدم المرتفع، لكن على المصابين بأمراض القلب والشرايين عدم تجاوز مدة معينة داخل الحمام.