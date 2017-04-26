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حجز النطق بالحكم على 76 إخوانيا في أحداث عنف بني مزار لـ11 مايو المقبل
شاكوش - محكمة

حجز النطق بالحكم على 76 إخوانيا في أحداث عنف بني مزار لـ11 مايو المقبل

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:40 م

قررت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء، المنعقدة بمحافظة أسيوط، حجز النطق بالحكم على 76 إخواني متهمين في أحداث عنف وشغب في القضية رقم ٢٩٥جنايات عسكرية أسيوط المعروفة إعلاميا بقضية مدرعة بنى مزار إلى جلسة 11 مايو المقبل.

وقالت مصادر قضائية، اليوم /الأربعاء/ - إن المحكمة استمعت اليوم إلى باقي شهود النفي، واستكملت سماع المرافعة من دفاع المتهمين في القضية رقم ٢٩٥جنايات عسكرية أسيوط التي يحاكم فيها 76 شخصا، بعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال بعض شهود النفي وتقديم المستندات الخاصة بالواقعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة العسكرية وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية واتفقوا فيما بينهم على حرق منشآت شرطية وعامة، وحرق ممتلكات لجهاز الشرطة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

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