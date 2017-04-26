ألقت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني على مواطنين اثنين لانتمائهما إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح الأمن الداخلي اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء أنه بالتحقيق معهما اعترف أحدهما بأنه في أواخر عام 2016 تواصل مع الكثير من كوادر تنظيم “داعش” في سوريا - الرقة بهدف مساعدته على الالتحاق بالتنظيم في سوريا، فيما اعترف الأخر بأنه يحمل فكر تنظيم “داعش” ويتواصل مع عدد من كوادر التنظيم في سوريا والعراق.