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بالفيديو.. السيسي: لو كل أسرة وفرت رغيف هنجمع 90 مليون
السيسي في مؤتمر الشباب في الاسماعيلية ‎

بالفيديو.. السيسي: لو كل أسرة وفرت رغيف هنجمع 90 مليون

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:59 م
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طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بضرورة ترشيد الاستهلاك في جميع مناسباتهم وخصوصًا شهر رمضان الكريم، مضيفًا: “لو كل أسرة وفرت رغيف لكل فرد هيكون عندنا 90 مليون رغيف”.

وأشار السيسي خلال كلمته بجلسة “اسأل الرئيس” بمؤتمر الشباب الوطني بالإسماعيلية، إن الدول التي واجهت الكثير من التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة قرروا ترشيد الاستهلاك والتقشف، مردفًا: “بقول لكل سيدة وشابة وفتاة مصرية ساعدوا مصر في المرحلة اللى احنا فيها”.



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