4 نصائح تجنبك الفيروسات والبرمجيات الخبيثةالأربعاء، 26 ابريل 2017 09:42 م
اعتمادك على برنامج قوي لمكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة يُعد من الوسائل المفيدة للحماية وتجنب المشاكل الأمنية على جهازك.
للأسف فإن هذه الوسيلة لن تضمن حماية أمنية كاملة، فهناك برمجيات خبيثة يُمكنها تجاوز برامج الحماية دون الكشف عنها، لذلك فالوقاية دائماً أفضل لذا يجب الحذر الدائم أثناء استخدام الهاتف أو الحاسب الشخصي حتى في حال تثبيت برنامج لمكافحة الفيروسات، وفيما يلي 4 نصائح تُساعدك على تجنب الفيروسات والبرمجيات الخبيثة،حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:
تحديث نظام التشغيل والمتصفح
لأن الكثير من الفيروسات تأتي هذه الأيام من خلال تصفحك لبعض المواقع، فإن اعتمادك على متصفح قوي ومحدث لآخر إصدار سيساعدك في تجنب الكثير من المشاكل الأمنية، أبرزها عدم منح المخترقين إمكانية الوصول إلى تسجيلات الدخول التي قمت بها على المتصفح.
نفس الأمر ينطبق على نظام التشغيل، سواءً للهاتف كأندرويد وآي أو إس، أو للحواسيب الشخصية كويندوز وماك فاعتمادك على متصفح محدث لآخر إصدار في نظام تشغيل قديم يعتبر مجازفة أمنية كبيرة، لذلك احرص دائماً على تحديث المتصفح أولاً بأول ولا تهمل هذه النقطة، فالتحديثات الجديدة للمتصفح تشمل دائماً بعض الإصلاحات والتحسينات الأمنية، وذلك إلى جانب تحديث نظام التشغيل إلى آخر إصدار.
فحص الملفات الجديدة
إن كنت تعتقد أن الخطورة كامنة في الملفات المخزنة على فلاشات USB فقط، فيجب أن تعيد النظر في ذلك، أي ملف جديد ترغب من جهة خارجية ترغب بتخزينه على جهازك يجب أن تقوم بفحصه عبر برنامج لمكافحة الفيروسات، سواءً الملفات الجديدة التي ترغب بنقلها من الفلاش وأقراص التخزين الخارجية أو تلك التي تقوم بتلقيها عبر الإنترنت مثل المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال تطبيقات التواصل الفوري.
فمثلاً إن كنت ترغب بإضافة بطاقة تخزين “مايكرو إس دي” إلى هاتفك فاحرص على فحصها ببرنامج لمكافحة الفيروسات قبل استخدامها، وكذلك الحال بالنسبة للأقراص المستخدمة على الحاسب، نفس الأمر ينطبق على الملفات التي تقوم بتنزيلها من الإنترنت، فأيضاً يجب أن تخضع للفحص قبل أن تقوم بتشغيلها.
تجنب أزرار التنزيل الوهمية والنوافذ المنبثقة
قد تزور موقع معين، لتفاجئ بنوافذ لإعلانات منبثقة مثل تلك التي تخبرك بأنك الزائر رقم مليون وأنك سعيد الحظ للفوز بالجائزة الكبرى، طبعاً إن انخدعت بمثل هذه الأساليب فستصبح تعيس الحظ الأكبر في العالم بعد أن يتم حقن جهازك بالبرمجيات الخبيثة.
هذا الأمر يتكرر أيضاً مع أزار التنزيل الوهمية، فمثلاً إن كنت تزور المواقع المتخصصة بتنزيل البرامج أو الكتب أو الألعاب ستلاحظ وجود أزار التنزيل في كل مكان وهي للأسف أزار وهمية يُمكن أن تؤدي إلى تنزيل برمجيات ضارة على جهازك، لذا كن حذراً من هذه الممارسات ولا تعاود زيارة المواقع التي تتبع هذه الأساليب.
يُمكنك أن تفحص موثوقية المواقع من خلال أداة جوجل التي تعمل على اكتشاف المواقع غير الآمنة، فكل ما عليك فعله هو نسخ رابط الموقع ولصقه في الخانة المخصصة وستخبرك الأداة إن كان الموقع يتضمن محتويات غير آمنة، (لتجربة الأداة من هنا)، أيضاً تتوفر خدمة مشابهة من نورتن لفحص سلامة المواقع من الناحية الأمنية ويُمكنك تجربتها .اضغط هنا.
اعتمد على المصادر الموثوقة
جميعاً يحتاج إلى تنزيل البرمجيات على حسابه الشخصي أو هاتفه، فهي مسألة لا يُمكن المفر منها، لكي تضمن تجربة تنزيل آمنة لهذه البرامج، فيجب عليك أن تعتمد على المصادر الرسمية فقط مثل الموقع الرسمي لمطور التطبيق أو من خلال متاجر التطبيقات الآمنة والموثوقة فقط، وتجنب التنزيل من المصادر المجهولة أو غير الآمنة مهما كانت الأسباب.
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