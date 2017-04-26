أصيب 12 شخصا من العاملين بأحد المصانع بمنطقة بياض العرب ببني سويف، باشتباه تسمم غذائي، بعد شعورهم بحالة من الإعياء وقئ ومغص، على أثر تناولهم وجبة تم شراؤها من أحد المحلات التجارية .

وأستقبل مستشفى بني سويف العام منذ قليل، 12 شخصا مصابون بحالة إعياء وظهور أعراض القىء والأسهال عليهم، حيث تم إحتجازهم داخل قسم الباطنة بالمستشفى، وتم تعليق المحاليل لهم، وجار تلقيهم العلاج اللازم.