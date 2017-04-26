أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أحد الأسئلة الموجهة له بشأن إغلاق عدد من المكتبات بمناطق فقيرة على يد أفراد أمن الدولة، بأن الإجراء القانوني موجود، ولا أحد يستطيع التدخل في القضاء المصري، موجها حديثه لوزير الداخلية: “هو احنا عندنا أمن دولة؟”، حيث إنه يمكن اللجوء للقضاء لحل الموقف.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب الذى يُعقد بمدينة الإسماعيلية بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء، أنه لا يجب أن نسيء لأحد يسيء لنا، مشيرا إلى أنه على استعداد للاستماع لأي رأي حقيقي يساهم في التطوير حتى وإن كان من المعارضة.

وأوضح أن أي إنسان معارض شريف سواء اتفقنا أو اختلفنا، ولا أحد يملك أن يتفق الجميع على رأيه، مشيرا إلى أن المعارضة الجيدة دافع وهدف للتقدم.

وأكد الرئيس السيسي، أنه لا مساس بأي حزب سياسي، وكلنا مصريون نحب بلدنا، ووجه حديثه إلى اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، للاستشهاد برأيه في هذا الأمر.