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"إندبندنت" تدعو البريطانيين للعودة إلى قضاء عطلاتهم بمصر
السياحة ـ سائحين ـ اﻻهرامات ‎

"إندبندنت" تدعو البريطانيين للعودة إلى قضاء عطلاتهم بمصر

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:34 م

دعت صحيفة “اندبندنت” السائحين البريطانيين إلى دراسة العودة لقضاء عطلاتهم بمصر، قائلة إن صناعة السياحة في مصر قد تكون على طريق التعافي.
ونشرت الصحيفة البريطانية تقريرا على موقعها اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان “لماذا يجب على السائحين البريطانيين التفكير في العودة لمصر في عطلاتهم”، ملقية الضوء على عدد من الأحداث التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، لكنها أشارت إلى أن أغلب تلك الأحداث بعيدة بشكل كبير عن المقاصد السياحية.

وأضافت أنه لا يوجد أي تحذير يتعلق بالقاهرة أو الإسكندرية أو المناطق السياحية بطول ضفتي نهر النيل، ضاربة المثل بالأقصر وأسوان وقنا وأبو سمبل ووادي الملوك، إلى جانب مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولة في شركة (توماس كوك) الشهيرة المتخصصة في تنظيم الرحلات السياحية، قولها إن الشركة لديها الآن رحلات إلى شرم الشيخ تم حجزها تبدأ في نوفمبر 2017.

وقالت الصحيفة إن السائحين البريطانيين يتجهون للعودة مجددا إلى قضاء عطلاتهم في مصر، كما كان الحال قبل عام 2011 عندما كان السائحون البريطانيون من أكثر قاصدي الأماكن السياحية المصرية بجانب الإيطاليين والروس.

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