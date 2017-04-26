قيادي بـ "فتح" يُطالب بمضاعفة التحرك دوليا لمحاكمة الاحتلالالأربعاء، 26 ابريل 2017 09:23 م
قال القيادي في حركة فتح، رأفت عليان، إن إضراب الأسرى الفلسطينيين، في هذا الوقت بالتحديد يأتي في ظل ظروف سياسية مُعقدة، وكذلك في ظل استهتار حكومة الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني، وازدياد الاستيطان واقتحامات المسجد الأقصى والإعدامات الميدانية التي تمارس ضد أبناءنا، ومحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس من خلال تكريس الانقسام الفلسطيني، وأيضًا في ظل عجز الفصائل الفلسطينية في وضع استراتيجية مقاومة للاحتلال، لذلك يجب على كافة الفصائل الوطنية والإسلامية اقتناص الفرصة لـ لملمة الجرح الفلسطيني.
ودعا عليان، خلال “لقاء خاص” له على شاشة “الغد” الإخبارية، جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى ضرورة مساندة ودعم الأسرى الأبطال في إضرابهم عن الطعام، مؤكدًا أن الأسرى يخوضون معركة الحرية، والكرامة، معركة كل فلسطيني وفلسطينية، معركة أشبال وزهرات فلسطين، معركة الكبير والصغير لهذا السبب الوقوف إلى جانب أسرانا ودعمهم ومساندتهم واجب ديني ووطني وأخلاقي.
وأضاف عليان،: “لنا الشرف والواجب في حركة فتح أن نقود هذا الإضراب، الذي يقوده الأخ القائد مروان البرغوثي، وهذا يدلل للقاصي والداني أن حركة فتح كانت ومازالت ستبقى حامية المشروع الوطني وطليعة العمل الفدائي بكل الأساليب وفي أي وقت رغم كل الظروف التي تعصف بحركتنا إلا أن وحدة أبناء فتح في السجون،التي نتمنى أن تتجلى خارج السجون تؤكد أن فتح قوية بوحدتها”، لافتًا أن هذا الإضراب أحد أهم وسائل المقاومة الفلسطينية لسياسة الاحتلال الإسرائيلي.
كما طالب عليان القيادة الفلسطينية بضرورة مضاعفة التحرك على المستوى الدولي ولا سيما محكمة الجرائم الدولية، لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم خاصة أن أسرانا هم أسرى حرب ويجب التعامل معهم على هذه الأرضية.
ودعا عليان إلى ضرورة أن يكون هناك أوسع تحرك جماهيري لمساندة أسرانا في معركتهم مع السجان، منوهًا إلى ضرورة أن يكون هذا الإضراب كفيلاً بإنهاء الإنقسام الفلسطيني وانضمام كافة الفصائل الوطنية والإسلامية لهذا الإضراب، ووضع استرتيجة موحدة في إدارة ومواجهة المرحلة المقبلة، التي تستهدف القضاء على مشروع إقامة دولة فلسطينية، وتصفية المشروع الوطني.
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