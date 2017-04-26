قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن يجب أن يكون رئيس مجلس إدارة الأهرام صحفيًا وليس رجل إداري، موضحًا أن الذي قام بتأسيس مؤسسة الأهرام هو صحفي.

وأضاف “سلامة”، خلال لقائه ببرنامج “بالورقة والقلم”، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأربعاء، أن غياب الدولة بعد ثورة يناير أدى إلى تراجع مؤسسة الأهرام وتدرهورها، متابعًا “لن أتأخر عن قيادة الأهرام إذا طلب مني”. ـــ