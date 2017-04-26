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السيسي: أحرص دائما على توجيه حديثي للمواطن البسيط
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أحرص دائما على توجيه حديثي للمواطن البسيط

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:14 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يحرص دائما على توجيه حديثه للمواطن البسيط.

جاء ذلك أثناء جلسة “اسأل الرئيس”، المقامة ضمن  فعاليات اليوم الثاني، من المؤتمر الدورى الثالث للشباب الذي تسضيفه محافظة الإسماعيلية.

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