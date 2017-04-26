تدريبات مشتركة بين سول وواشنطن لمواجهة استفزازات بيونج يونجالأربعاء، 26 ابريل 2017 09:14 م
ذكرت الإذاعة الكورية الجنوبية (كي بي إس) أن القوات الأمريكية والكورية الجنوبية أجرت تدريبات عسكرية مشتركة لمواجهة الاستفزازات الكورية الشمالية، وذلك في منطقة بوتشيون بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين أمام العامة.
بدورها ذكرت الإذاعة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن التدريب العسكري يأتي استعدادًا لهجوم محتمل على قاعدة صواريخ كورية شمالية.
ولفتت الإذاعة اليابانية إلى أن التدريب الذي أجري بالذخيرة الحية هو بمثابة جزء من تدريب سنوي عسكري مشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، موضحة أن التدريب شهد مشاركة نحو خمسين طائرة من بينها مقاتلات من طراز إف 16 ومروحيات، ونحو تسعين مركبة بينها دبابات ومدفعيات آلية ونحو ألفي جندي، وتضمن التدريب اقتحاما لدبابات تبعتها وحدة عمليات خاصة كورية جنوبية أنزلت من مروحية نقل.
من جانبه، تعهد مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى بأن الجيش سيحمي البلاد بحزم في ظل تحالفها القوي مع الولايات المتحدة.
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