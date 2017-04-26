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الأربعاء 26 ابريل 2017 09:09 مساءً
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قطع المياه عن أغلب مناطق الجيزة بسبب كسر خط المياه
انقطاع المياه ـ مياه الشرب‎

قطع المياه عن أغلب مناطق الجيزة بسبب كسر خط المياه

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:09 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظرًا لقيام إحدى شركات المقاولات العاملة بمحور روض الفرج بكسر الخط الرئيسي الخارج من محطة مياه امبابة بعد ظهر اليوم، الأمر الذي ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق: الوراق ـ إمبابة ـ العجوزة ـ الدقي ـ  المهندسين ـ أرض اللواء ـ بولاق الدكرور ـ أول فيصل ـ بشتيل ـ مدينة الصحفيين.

وقالت الشركة، في بيان لها، أنها تبذل قصاري جهدها، فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال وجود شكوى يجب الاتصال بالخط الساخن 125.

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