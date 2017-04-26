أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظرًا لقيام إحدى شركات المقاولات العاملة بمحور روض الفرج بكسر الخط الرئيسي الخارج من محطة مياه امبابة بعد ظهر اليوم، الأمر الذي ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق: الوراق ـ إمبابة ـ العجوزة ـ الدقي ـ المهندسين ـ أرض اللواء ـ بولاق الدكرور ـ أول فيصل ـ بشتيل ـ مدينة الصحفيين.

وقالت الشركة، في بيان لها، أنها تبذل قصاري جهدها، فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال وجود شكوى يجب الاتصال بالخط الساخن 125.