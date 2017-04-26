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"شؤون القدس": إسرائيل تصعد من مخططات التوسع الاستيطاني بشكل خطير
صاروخ جنوب اسرائيل‎

"شؤون القدس": إسرائيل تصعد من مخططات التوسع الاستيطاني بشكل خطير

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:07 م

حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم /الأربعاء/ من المخططات الاحتلالية التي بدأت إسرائيل في تسريبها لوسائل الإعلام، كمخططات مدعومة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو وقيد التنفيذ.

وحذرت الدائرة - في بيان - من خطورة المخطط الذي أعلنت عنه بلدية الاحتلال الإسرائيلي لبناء عشرة آلاف وحدة استيطانية في منطقة مطار قلنديا، مذكرة بأن هذا المخطط سبق أن جمدته حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة السابقة خلال فترة رئاسة باراك أوباما لأمريكا، بينما تعمل اليوم لإعادة العمل لوضع هذا المشروع الخطير موضع التنفيذ.

وقال البيان “من المعروف كذلك أن منطقة قلنديا هذه كانت تستخدم كمطار فلسطيني في المرحلة السابقة، حينما كانت الضفة الغربية تابعة للأردن، وفي حالة تنفيذ هذا المشروع الخطير فإنه سيعزل شمال القدس عن محيطه الفلسطيني في سياق المخطط الإسرائيلي لفصل القدس عن محيطها الضفة الغربية”.

وتطرق البيان أيضا إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مصادرة أراضٍ فلسطينية في رأس العامود، لإقامة مبنى ديني يهودي لزوار المقبرة اليهودية في جبل الزيتون، وكمكان لاجتماعاتهم مقابل المسجد الأقصى المبارك، وستشكل هذه المشاريع في إطار المخطط الإسرائيلي العام، عملية عزل تام للقدس وللمسجد الأقصى المبارك عن محيطها الفلسطيني.

وتابع أن دائرة شؤون القدس إذ تحذر من مخاطر هذه المخططات الاحتلالية الإجرامية التي تستهدف القدس أرضاً ومقدسات ومواطنين، فإنها تؤكد أن مصير هذه المخططات هو الفشل التام، وأن ثبات أهلنا في وجه هذه الحملات هو الضمانة التي ستتكسر عليها مخططاتهم أمام صمود شعبنا وثباته على حقوقه الوطنية الكاملة في أرضه ومقدساته.

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