إليك.. ميزات وعيوب الأشخاص النباتيينالأربعاء، 26 ابريل 2017 09:17 م
يحرص النباتيون على عدم تناول اللحوم والدجاج والأسماك في نظامهم الغذائي حيث يكتفون فقط بالأطعمة النباتية، مثل الحبوب والبقوليات والمكسرات والفواكه والخضار.
وفيما يلي بعض ميزات وخصائص الأشخاص النباتيين التي ذكرتها أخصائية التغذية لورا وهاب في موقع “الطبي”:
1. يتناولون الخضار والفواكه لأنها تتميز بارتفاع نسبة الألياف الغذائية وهذا ما يؤدي إلى الشعور بالشبع.
2. النباتيون أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل البدانة والسكري وضغط الدم وتصلب الشرايين وحصى المرارة وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي ومرض السرطان.
3. يجب على النباتيين مراعاة المغذيات والعناصر الغذائية التي تفتقر إليها الأطعمة النباتية، مثل فيتامين D وفيتامين B12 وعنصر الحديد والكالسيوم والزنك.
4. تشير البحوث إلى أن اللياقة البدنية للنباتيين تتعدى ضعف اللياقة البدنية لأكلي اللحوم.
5. الدراسات أظهرت أن النباتيين يتميزون بالذكاء واقتصاديون ويعمرون طويلاً وأقل عرضة للإصابة بالأمراض.
6. من المتاعب التي قد يعانيها النباتيين هي صعوبة التنويع في الطعام النباتي.
7. الغذاء النباتي يساهم في تخفيض نسبة الكولسترول وتخفيض ضغط الدم والتقليل من نسبة التعرض لأمراض القلب .
8. يفضل تناول عدد أكثر من الوجبات للتأكد من الحصول على كل ما يحتاجه الجسم من المواد البروتينية الضرورية للنمو.
9. النباتيون الذين يقومون ببرامج لتخفيف الوزن يجب أن يشمل برنامجهم الغذائي مجموعة واسعة من الخضار والفواكه والبقوليات والمكسرات.
10. النباتيون عرضه أكثر للإصابة بنقص B12 كونه لا يتوفر في المصادر النباتية وانما يتوفر في المأكولات ذات المصدر الحيواني.
11. يجب أن يركز النباتيين المصابين بفقر الدم ونقص في عنصر الحديد يجب التركيز على تناول الأغذية الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء وخاصة الكبد والطحل والكلى وصفار البيض والسبانخ.
-
الصحة العالمية: توفير أول لقاح في العالم ضد الملاريا بحلول 2018
كشفت منظمة الصحة العالمية أن أول لقاح ضد مرض الملاريا سيكون متاحا بحلول العام 2018، حيث سيكون قادرا على إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح البشرية. ومن المقرر أن يبدأ ...Wed, 26 Apr 2017 12:22:45 GMT
-
تأجيل دعوى حل الجبلاية لـ 14 يونيو
قررت المحكمة الإدارية العليا ، إحالة الطعن المقام من هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل ...Wed, 26 Apr 2017 11:49:28 GMT
-
أولاند يطلب من وزراء حكومته العمل على إلحاق هزيمة ساحقة بلوبان
طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من وزراء الحكومة اليوم الأربعاء بذل كل ما بوسعهم لضمان إلحاق أكبر هزيمة ممكنة بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة الإعادة ...Wed, 26 Apr 2017 11:38:37 GMT
-
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1438 هجريا
تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، هلال شهر شعبان لعام 1438 هجرية، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. يذكر أن المعهد القومى ...Wed, 26 Apr 2017 08:02:49 GMT
-
إصابة 5 أشخاص في حادث «تصادم» بكفر الشيخ
أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ، إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى قبالة قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ على طريق كفر الشيخ - الحامول. ونقلت سيارات الإسعاف ...Wed, 26 Apr 2017 06:58:17 GMT
-
السيسي: إنشاء «نفق» موازي للشهيد أحمد حمدي - محيط
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مشروع مراكب الصيد الجديدة، بقناة السويس، قبل 30 يونيو 2018. وأكد السيسي، في كلمته خلال مؤتمر ...Wed, 26 Apr 2017 11:24:26 GMT
-
تأجيل مناقشة اقتراح تطبيق «الخدمة المدنية» على جميع العاملين
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، لتعديل ...Wed, 26 Apr 2017 11:45:52 GMT
-
الأهلي يطرح مزايدة لملابس فريق الكرة «ماركة A.S.C»
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي طرح مزايدة لملابس فريق الكرة لمدة ثلاث مواسم قادمة بسبب انتهاء التعاقد الحالي مع شركة سبورتا السعودية بنهاية الموسم الجاري. واشترط ...Wed, 26 Apr 2017 09:02:55 GMT
-
مميش: «مجتمع عمراني» بمحيط قناة السويس
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إن الشباب يمثل 60% من تعداد الشعب المصري، ومن حقهم الحصول على فرصة عمل، موضحا أن إنشاء محور تنمية قناة السويس كان ضروريا ...Wed, 26 Apr 2017 11:07:17 GMT