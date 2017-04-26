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السيسي: الأشرار لن يسمحوا بعودة السياحة المصرية بسلام
السيسي في مؤتمر الشباب في الاسماعيلية ‎

السيسي: الأشرار لن يسمحوا بعودة السياحة المصرية بسلام

الأربعاء، 26 ابريل 2017 09:19 م
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المخططات التى يعمل عليها الأشرار هدفها المساس باستقرار وسلامة الدولة المصرية، وتابع:” السياحة لن تعود إلى مصر بسلام لأن هناك من يريد المساس بثبات واستقرار الدولة المصرية والأشرار يعملون على ذلك”.

وأضاف الرئيس، خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثانى، من المؤتمر الدورى الثالث للشباب بالإسماعيلية بجلسة “اسأل الرئيس”، أن كافة الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لحماية الوطن وتحملها المصريين أفشل مخططات الأشرار.

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