استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان، مساء اليوم الاربعاء، وتحقق لديها عدم ثبوت هلال شهر شعبان، مما يعد مخالفا للحسابات الفلكية والتى اعلنت سابقا ان بداية الشهر غدا الخميس، وأعلنت الدار أن بعد غدا الجمعة أول أيام شهر شعبان لعام 1438 هجريا.

وقال بيان الدار:

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وثلاثين هجرية بعد غروب شمس اليوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وثلاثين هجرية الموافق السادس والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وسبعة عشر ميلادية بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وثلاثين هجرية بِالعَيْن المجردةِ.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وسبعة عشر ميلادية هو المتم لشهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وثلاثين هجرية، والجمعة اول ايام شهر شعبان.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان.