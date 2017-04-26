السيسي: نجحنا في خفض حجم الاستيراد وزيادة الصادراتالأربعاء، 26 ابريل 2017 08:45 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المتابعين للإجراءات الاقتصادية الأخيرة لم يتصوروا ما تم من رد فعل للشعب، ولا أحد كان يتصور وعى الشعب الكبير، مشيراً إلى أن هناك أمل لأن ذلك المسار الصحيح كان يجب اتخاذه منذ 30 أو 40 عام.
وأضاف السيسى، خلال مؤتمر الشباب بمدينة الإسماعيلية، أن الدولة كانت تستورد برقم كبير وذلك الرقم بدأ يقل نتيجة أن القدرة الشرائية قلت، وهناك إجراءات اتخذتها الحكومة لتقليل فاتورة الاستيراد، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على زيادة حجم الصادرات، والرقابة عملية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المصريون غيروا مخطط كبير كان يتم الترتيب له، مضيفا: مطمئن للمستقبل.
ويشارك فى المؤتمر 1200 شاب وفتاة من محافظات القناة، ويهدف المؤتمر الدورى الثالث للشباب إلى الاستماع لآرائهم فى مواجهة التحديات واقتراح الحلول، وأطلق المؤتمر مبادرة باسم اسأل الرئيس للتفاعل حول القضايا الجماهيرية.
يُذكر أن محافظة الإسماعيلية تستضيف الدورة الثالثة لفعاليات مؤتمر الشباب، الذى يُعقد بشكل دورى تحت رعاية الرئيس السيسي وبحضوره، واستضافت شرم الشيخ دورته الأولى، وأسوان الدورة الثانية.
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