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الأربعاء 26 ابريل 2017 09:18 مساءً
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آمنة نصير تهاجم البرلمان بعد الموافقة على قانون الهيئات القضائية
آمنة نصير

آمنة نصير تهاجم البرلمان بعد الموافقة على قانون الهيئات القضائية

الأربعاء، 26 ابريل 2017 08:31 م

أبدت ٱمنة نصير، عضو مجلس النواب، اعتراضها على موافقة البرلمان على تعديلات قانون الهيئات القضائية، متسائلة: لماذا قفز البرلمان على القضاء؟

وقالت خلال المؤتمر الصحفي لتكتل 25/30: ما حدث اليوم بالموافقة على القانون هو استخفاف بالرأي الآخر وكنا نتمنى احترام كافة الآراء.

وأشارت إلى أن القضاء أدرى بشئونه، قائلة: أهل مكة أدرى بشعابها، ومن يقترب من القضاء لن ينجو من الخطر.

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