آمنة نصير تهاجم البرلمان بعد الموافقة على قانون الهيئات القضائية

أبدت ٱمنة نصير، عضو مجلس النواب، اعتراضها على موافقة البرلمان على تعديلات قانون الهيئات القضائية، متسائلة: لماذا قفز البرلمان على القضاء؟

وقالت خلال المؤتمر الصحفي لتكتل 25/30: ما حدث اليوم بالموافقة على القانون هو استخفاف بالرأي الآخر وكنا نتمنى احترام كافة الآراء.

وأشارت إلى أن القضاء أدرى بشئونه، قائلة: أهل مكة أدرى بشعابها، ومن يقترب من القضاء لن ينجو من الخطر.