يعتقد الكثيرون أن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يؤثر سلباً على الصحة فقط في بعض الحالات مثل ارتفاع مستويات الأنسولين بالجسم، والسمنة، والسرطان، والسكري وغيرها، وهذا الاعتقاد خاطئ.

السكر مسؤول عن كثير من الضرر والتلف في جسم الإنسان، حيث يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية، كما يؤثر على نسبة المعادن والفيتامينات في الخلايا، لأنه يعرقل عملية الامتصاص السليم للعناصر الغذائية، ومن هذا المنطلق يعد الإفراط في تناول السكر عاملاً قاتلاً صامتاً، وفيما يلي بالتفاصيل عن كيفية تأثير السكر سلباً على امتصاص الفيتامينات و المعادن في الجسم، حسب “العربية” عن موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة:

1- فيتامين C

يعرقل تناول الكثير من السكر امتصاص الجسم لفيتامين C، ما ينتج عنه فشل الجسم في سد احتياجاته اليومية من هذا الفيتامين الهام، مما يترتب عليه ضعف الجهاز المناعي.

2- الكالسيوم

يحتاج الجسم إلى فيتامين D ليكون قادراً على امتصاص الكالسيوم، لأن الإكثار من تناول السكر يؤثر على نسبة فيتامين D، فبالتالي يتأثر امتصاص الكالسيوم بشكل غير مباشر، كما يدفع تناول السكر الكلي إلى طرد الكالسيوم خارج الجسم، ما يسبب نقصه في العظام.

3- الكروميوم

الإكثار من تناول السكر يمثل عاملاً طارداً لعنصر الكروميوم من الجسم، وهو يساعد على التحكم في معدلات السكر بالدم.

4- فيتامين D

يؤدي السكر أيضاً لنقص فيتامين D عن طريق التأثير على بعض الإنزيمات، ما يسبب الالتهابات، والإصابة بالأمراض العقلية، فضلا عن بعض أنواع السرطانات المختلفة.

5- الماغنسيوم

يساعد الماغنسيوم في تنظيم وظائف العضلات و الأعصاب، لكن تناول الكثير من السكر يجعل الجسم يتخلص من هذا المعدن الهام مما يترتب عليه مشاكل صحية خطيرة.